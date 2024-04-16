Три водоема Хабаровского края хотят ввести в промысел

В Хабаровском крае на конкурс выставили три участка для промышленного рыболовства. Подавать заявки можно до начала процедуры вскрытия конвертов 13 мая.

Торги организует региональный комитет рыбного хозяйства. Согласно конкурсной документации, пользователям предлагают озера Корейское и Осенкан, а также водный объект в районе протоки Мули.

Площади рыболовных участков составляют от 30 до 140 га, стартовые цены лотов — от 100 рублей до 4,8 тыс. рублей.

Критерии сопоставления заявок — четырехлетние показатели освоения квот, производства рыбной продукции и количества работников у заявителя, а также размер предлагаемой платы.

Все участки предоставляются на 20 лет.

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