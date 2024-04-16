Пограничники собирают «урожаи» сетей на Каспии и Волге

На Волге и в северной части Каспийского моря береговая охрана проводит траления запрещенных орудий лова. За март изъято более 300 сетей общей длиной почти 16 тыс. м, свыше 110 браконьерских снастей и 580 других орудий (вентерей, секретов, раколовок, неводов).

Все это выловили на Иголкинском, Гандуринском, Кировском и других рыбоходных каналах, а также в районе островов Тюлений и Укатный, сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области. Отмечено, что работы пограничники ведут совместно с сотрудниками других правоохранительных и контролирующих органов.

По данным погрануправления, в естественную среду обитания возвратили более 710 особей осетровых, 10,4 тыс. частиковых рыб, 500 ракообразных и одного каспийского тюленя.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews