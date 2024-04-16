Калининградцы отпраздновали День селедки

В Калининграде прошел День селедки — ставший традиционным фестиваль, посвященный истории развития сельдевого промысла в Атлантике.

Инициатива Музея Мирового океана отмечать День селедки в память о первых сельдевых экспедициях, отправлявшихся в послевоенные годы из Калининграда, быстро завоевала популярность у жителей города. В этом году поддержку музею в организации праздника оказали правительство области, администрация Калининграда и рыбопромышленные компании — «За Родину» и «ФОР».

13 апреля прошли торжественные мероприятия с участием ветеранов промыслового флота, руководства региона, студентов и преподавателей Калининградского государственного технического университета. На различных площадках музея, включая главный корпус, выставочный центр «Пакгауз», военно-морской центр, а также суда — СРТ-129 и НИС «Витязь», были организованы тематические экскурсии, лекции, кинопоказы, интерактивные игры и квесты. Гости Дня селедки могли узнать интересные факты о развитии отечественного рыболовства, познакомиться с открытиями, совершенными учеными в океане, послушать морские истории.

Специальная программа была подготовлена для посетителей научно-исследовательского судна «Витязь», которое в этого году отмечает 75-летие первого научного рейса.

«В экспозициях на борту воссоздали атмосферу жизни на судне во время экспедиций: в кают-компании открылась литературная гостиная, в медблоке вел прием «судовой врач», в радиорубке передавал сигналы радист, в салоне команды исполняли песни о море», — рассказали Fishnews в пресс-службе музея.

Желающие могли отправиться на экскурсию по машинному отделению или принять участие в интерактивной программе «66-й рейс».

На территории Музея Мирового океана также проводились мастер-классы по разделке селедки, спортивной рыбалке, вязанию морских узлов, дефиле морской моды. К фестивалю был приурочен и конкурс рыбных блюд, где профессиональным мастерством мерялись студенты профильных колледжей и шеф-повара.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews