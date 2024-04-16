Открытый в Черном море микроорганизм собираются взять «на работу»

Сотрудники Института цитологии и генетики СО РАН обнаружили в Черном море ранее неизвестный науке микроорганизм. Предполагается, что его будет можно использовать для производства различных веществ, применяемых в косметологической, пищевой и фармакологической промышленности.

Микроорганизм назвали Thraustochytrium aureum ssp. strugatskii в честь писателей-фантастов братьев Стругацких. Он относится к протистам (группа, куда включают все эукариотические организмы, не относящиеся к животным, грибам или растениям) и обладает целым рядом интересных свойств, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

«Это организм колониального типа и он, хотя формально одноклеточный, образует агрегаты, а его «клетка» на некоторых стадиях содержит большое количество ядер. Он имеет сложный жизненный цикл, механизм одномоментного разделения клеток на множество дочерних и ряд других, интересных с точки зрения фундаментальной науки, особенностей», — рассказал научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Алексей Дорошков.

Однако, отмечают ученые, протисты интересны не только с сугубо научной, но и с прикладной точки зрения. Их биохимия намного разнообразнее, чем у животных или грибов. И это позволяет использовать протисты в качестве продуцентов в биологических реакторах для изготовления различных веществ, применяемых в косметологической, пищевой и фармакологической промышленности.

Один из примеров подобного использования связан с получением сквалена, который относится к углеводородам природного происхождения и широко применяется в производстве средств личной гигиены, а также ряда медицинских препаратов, в частности, вакцин.

«Одним из главных источников получения сквалена традиционно являлась печень акулы, но, согласно современным представлениям, основную массу этого вещества, циркулирующего в пищевой цепочке морей, производят различные протисты. Очевидно, что разводить протистов, вырабатывающих сквален, в реакторе намного легче, чем ловить акул или других рыб в океане», — обратил внимание Алексей Дорошков.

По словам специалиста, предварительное изучение ферментов открытого микроорганизма дает основания предположить, что он может использоваться для выработки широкого спектра жирных кислот — химических соединений, которые востребованы в медицинской (адъюванты вакцин, компоненты противораковых препаратов и т.п.), косметологической промышленности (производство разных кремов). При этом химическим способом синтезировать жирные кислоты сложно и дорого.

Также исследователи хотят оценить возможность использования протиста в качестве платформы для генетического дизайна продуцентов других полезных веществ, например, медицински значимых белков, отметили в пресс-службе.

Есть у открытого протиста еще две особенности, которые также могут пригодиться, если зайдет речь о его использовании в микробиологическом производстве. Во-первых, как показали исследования, Thraustochytrium aureum ssp. strugatskii достаточно легко культивируется в лабораторных условиях.

Во-вторых, поскольку этот организм открыт российскими учеными, он свободен от каких-либо лицензионных ограничений, которые часто имеются по микроорганизмам промышленного назначения, особенно когда речь идет об импортной продукции.

Исследовать новый организм будут на средства Российского научного фонда. По условиям полученного гранта на эту работу у института есть два года.

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