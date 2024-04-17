Запасы кеты Приморья пополняют новой молодью

Лососевые рыбоводные заводы Приморского филиала Главрыбвода в рамках госзадания с начала апреля выпустили в реки края 7,2 млн экземпляров молоди кеты. Годовой план по искусственному воспроизводству этой рыбы в регионе выполнен на 90%.

Всего ЛРЗ филиала должны выпустить 8 млн штук молоди кеты, сообщили Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства. По его информации, оставшиеся 800 тыс. сеголеток отправят в реку Серебрянка в Тернейском районе в ближайшее время.

Еще 9,2 млн экземпляров кетовой молоди государственные заводы края выпустят в рамках компенсации ущерба, нанесенного природной среде в результате хозяйственной и строительной деятельности.

Таким образом, в совокупности Приморский филиал Главрыбвода отправит в водные объекты региона с начала апреля по конец мая 17,2 млн сеголеток кеты.

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