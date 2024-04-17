Акватории Ростовской области разыграют на аукционе

В Ростовской области на аукцион выставлены девять участков на внутренних водных объектах для пастбищной аквакультуры. Заявки принимаются до 27 мая.

Торги организует Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводные участки площадью от 0,45 га до 16,5 га расположены на реках Гашун, Кагальник, Россошь, Малый Койсуг, балке Вербовая и балке без названия в Тарасовском, Азовском, Кагальницком, Константиновском и Сальском районах.

Стартовые цены лотов — от 360 рублей до 13,2 тыс. рублей. Торги планируют провести 10 июня в Ростове-на-Дону. РВУ предоставляются на 25 лет на правах совместного водопользования.

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