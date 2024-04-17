Рыбаки Забайкалья готовятся к работе на озерах

Для промышленного рыболовства в Забайкальском крае в текущем году выделено 175 тонн водных биоресурсов. Свыше 80% этого объема предприятиям предлагается осваивать на озерах.

Рыбаки, осуществляющие промышленный лов в водных объектах Забайкальского края, в 2024 г. смогут освоить 175 тонн водных биоресурсов. Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, 129 тонн рыбы планируется к добыче в Ивано-Арахлейских озерах, 23 тонны — в других озерах Забайкалья и 23 тонны — в реках бассейна Амура.

Краевой минсельхоз ежегодно предоставляет пользователям право на вылов водных биоресурсов во взаимодействии с Байкальским филиалом Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и Ангаро-Байкальским теруправлением Росрыболовства. По данным властей региона, сейчас деятельность в сфере промышленного рыболовства в Забайкалье ведут 44 предпринимателя. Большинство из них — 32 хозяйствующих субъекта — занимается промыслом в озерах Ивано-Арахлейской системы.

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