Тамбовского предпринимателя оштрафовали за бизнес на поддельной икре

В Тамбове вынесен приговор по делу о производстве и сбыте имитированной икры, которую выдавали за настоящую. Следствие доказало причастность к этому местного предпринимателя.

Незаконную деятельность пресекли в Тамбове в ноябре прошлого года в ходе оперативных мероприятий.

Из цеха, где производили нелегальную икру, полицейские изъяли производственную линию, 20 кг сырья и 13,5 тыс. банок готового деликатеса весом 140 г каждая. Общий объем конфискованной продукции составил около двух тонн.

Кроме того, правоохранители пресекли погрузку готовой икры в грузовик, который должен был развезти товар в торговые точки. Как рассказали Fishnews в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области, деликатес мог продаваться по цене в два раза ниже рыночной.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, совершенные в крупном размере).

Следствие установило причастность тамбовского индивидуального предпринимателя к организации незаконной деятельности. Советский районный суд Тамбова признал его виновным и оштрафовал на 150 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

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