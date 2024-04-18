Южная Корея собирается всерьез взяться за китайских браконьеров

Президент Республики Корея Юн Соннёль приказал жестко отвечать на незаконный промысел, который ведут китайские суда. Глава государства подчеркнул, что впредь намерен руководствоваться в этом вопросе исключительно интересами своей страны.

Такое заявление Юн Соннёль сделал во время визита на базу береговой охраны в крупном порту Инчхон, сообщает корреспондент Fishnews. Позднее в администрации президента отметили, что проблема браконьеров из Китая рассматривается с точки зрения безопасности южнокорейских морских ресурсов

Глава государства подчеркнул: даже КНДР строго следит за промыслом китайских судов в своих водах, в то время как Южная Корея в ряде случаев вела себя менее решительно, стараясь сохранить хорошие отношения с Пекином.

Президент еще раз заявил, что, отстаивая безопасность вод страны, он намерен впредь руководствоваться исключительно интересами и безопасностью граждан республики.

По информации южнокорейских СМИ, месяцем ранее Юн Соннёль уже говорил о необходимости решительных действий против китайских браконьеров. Причиной стала жалоба от рыбаков, полученная главой государства на встрече с местными жителями в портовом городе Йосу. После этого в течение недели в водах республики задержали 5 китайских рыболовных судов и выдворили за пределы исключительной экономзоны еще 36 единиц флота КНР.

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