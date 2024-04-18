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Fishplace предлагает своим пользователям цифровой офис, который поможет эффективно управлять ресурсами

Fishplace: цифровые решения для рыбного бизнеса

Современные технологии дают бизнесу новые инструменты, которые помогают выстраивать работу компаний максимально эффективно. Одной из площадок, развивающей эти возможности в рыбной сфере, стал fishplace.ru.

Рынок — безграничное пространство, которое постоянно видоизменяется и адаптируется под влиянием трендов. При этом изменения влекут за собой не только вызовы, но и возможности, и бизнесу важно не упустить их, считает гендиректор ООО «Мой Фиш Плэйс» Юлия Беликова.

Собеседница Fishnews уверена, что в ближайшее время рыбный рынок начнет переходить в цифровое пространство. И в интересах предпринимателей уже сейчас начать создавать удобную площадку для своей деятельности. Чем раньше компании станут осваивать «цифру», тем больше возможностей у них откроется в будущем. Они смогут подстроить новое пространство под себя и первыми предложить свои услуги, получив конкурентное преимущество.

Fishplace.ru приглашает стать частью цифрового рыбного рынка уже сегодня. Создатели сайта собрали в одном месте современные инструменты для удобного ведения бизнеса и готовы предложить их всем участникам цепочки рыбной купли-продажи.

Подобрать подходящий склад, реализовать товар, купить нужный объем продукции — теперь все эти операции доступны в одном месте. Выбирая Fishplace, вы:

1. Высвобождаете время и ресурсы. Подобрать склад и направить письмо на хранение или отгрузку можно буквально за пару минут.

2. Получаете заявки от новых клиентов. На рынке постоянно появляются новые предприятия, занимающиеся оборотом рыбопродукции. Сервис позволит им узнать о вашем предложении и отправить запрос. А прозрачность всех сделок минимизирует риск заключения контракта с недобросовестными партнерами.

3. Увеличиваете прибыль компании. Открыв цифровой офис, вы сможете перевести свой бизнес из «красного океана», где конкурируют ценой, в «голубой океан», где отсутствуют пределы существующего спроса. Предлагая покупателям цифровое решение в дополнение к товару, вы отличаетесь уникальной потребительской ценностью и снижаете стоимость привлечения клиента.

Но на этом преимущества системы не заканчиваются. Сервис активно развивается и в скором времени сможет предложить своим пользователям новые услуги, в том числе организацию транспортировки для перевозки рыбопродукции.

«Присоединяясь к нашей платформе, компании становятся частью глобальной сети, — подчеркивают разработчики сервиса. — Мы гарантируем безопасное хранение ваших данных, высокий уровень оказания услуг и устойчивое развитие платформы. Благодаря инновационному подходу и использованию цифровых инструментов мы помогаем не только преодолеть географические и технические препятствия, но и стимулируем устойчивое развитие рыбного рынка в целом».

Прикрепляем наглядную видеоинструкцию о возможностях fishplace.ru.

fishplace.ru

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