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Fishplace поможет найти склад для вашей рыбопродукции в любой части России

Fishplace найдет идеальное место для вашей рыбы

Найти и забронировать подходящий холодильник для рыбопродукции бывает непросто: как подобрать склад и проверить его надежность, если он расположен в другом регионе? Fishplace предлагает решить эти проблемы при помощи современных цифровых инструментов.

Авторы проекта собрали на одной площадке холодильные мощности в разных регионах России и улучшили систему подбора склада: теперь искать, сравнивать и бронировать стало намного проще и безопаснее. Почему стоит доверить поиск «рыбного» места fishplace.ru, разобрался корреспондент Fishnews.

1. Удобная сортировка. «Фишплейс» предлагает усовершенствованный поиск склада по заданным параметрам. Вам нужно ввести регион, температуру и количество продукции (а при необходимости можно указать и более детальные данные), после чего сервис отобразит только те предложения, которые соответствуют вашему запросу. Вам не придется искать компании через поисковик в браузере и просматривать огромное количество сайтов, ведь вся информация будет представлена на одной странице. Это сэкономит время и сделает сравнение удобнее. Наглядную инструкцию можно найти по ссылке.

2. Понятный интерфейс. Для того чтобы начать пользоваться возможностями fishplace.ru, пользователю не нужно долго вникать в особенности работы сайта. Все нужные блоки, будь то поиск склада или оформление заявки на хранение, легко найти благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Примечательно еще и то, что на платформе нет отвлекающей рекламы.

3. Быстрые сделки. Оформить заявку теперь можно всего в несколько кликов: необходимые документы сервис сам создаст и отправит. Ответ также не заставит себя долго ждать. Чтобы принять или отклонить предложение, складу необходимо лишь нажать соответствующую кнопку в заявке. После статус сделки обновится у обоих участников диалога. Если холодильник согласился принять товар, партнерам останется связаться вне платформы для заключения договора, и место для рыбы найдено.

4. Прозрачность и безопасность. Сайт заботится о безопасности всех сторон диалога. Каждый документ, созданный системой, заверяется электронной цифровой подписью. Кроме того, сервис не пропускает на платформу недобросовестные компании, что гарантирует ее пользователям высокий уровень надежности. Публикация полной информации о холодильниках позволяет складам оставаться конкурентоспособными, а клиентам — не переживать за сохранность своего товара.

5. Легко управлять продукцией. Когда вы направляете заявки на любой склад, система автоматически создает запись об этом в личном кабинете. В ней указано что, где и когда хранится. Эта информация доступна только вам и складу. Работая с холодильниками через цифровую платформу, вы также формируете удобную базу своих ресурсов в режиме реального времени. Поиск, учет и управление остатками продукции стали еще проще, теперь все это доступно в одном месте — на fishplace.ru. При этом разработчики сайта отмечают, что, внедрив сервис в ежедневную рутину менеджеров, компании получат не только учет рыбопродукции по складам, но и дополнительный канал сбыта как на российском, так и на международном рынках.

Узнать о других возможностях и преимуществах платформы вы можете в прикрепленном видео.

fishplace.ru

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