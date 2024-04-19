Московский пруд выставили на торги для рыбоводов

Объявлен конкурс на право пользования рыбоводным участком на территории Москвы. Кузеневский пруд площадью 2 га находится в деревне Софино Троицкого административного округа.

Торги организует Московско-Окское теруправление Росрыболовства. Согласно конкурсной документации, участок предназначен как для пастбищной, так и для индустриальной аквакультуры.

Как сообщает корреспондент Fishnews, заявки можно подавать до 20 мая. С победителем заключат договор на 25 лет.

Критерии оценки и сопоставления заявок — объемы выращивания объектов аквакультуры за последние четыре года, планируемый объем выращивания на конкурсном участке, размер предлагаемой платы.

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