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Генеральный директор ДРТЦ Артем ШЕВЧЕНКО награждал отличившихся сотрудников от имени предприятия и от краевого правительства

«Дальрыбтехцентр» празднует свое 85-летие

С 1939 г. «Дальрыбтехцентр» обеспечивает флот и береговые предприятия технологическим оборудованием. И сегодня завод активно развивается: расширяет номенклатуру, реализует крупные проекты, увеличивает производственные мощности.

19 апреля механосборочный цех «Дальрыбтехцентра» сильно изменился: на месте мощного оборудования установили украшенную сцену, а взамен визга болгарки играла праздничная музыка. В этот день предприятие решило отметить заслуги своего коллектива.

«В первую очередь это праздник для всех наших сотрудников — тех, кто работал здесь в прошлом, и тех, кто работает сейчас. Хочется выразить им свою признательность, ведь именно они помогли нам достичь таких впечатляющих результатов», — подчеркнул генеральный директор «Дальрыбтехцентра» Артем Шевченко.

Поздравить ДРТЦ с 85-летием приехали представители администрации Владивостока. Они поблагодарили заводчан за проделанную работу и в торжественной обстановке вручили специалистам именные награды — грамоты и благодарственные письма.

«Вы — настоящий боевой коллектив, замечательные люди, и у вас уникальная способность сохранять преемственность ветеранов и молодого поколения», — отметил начальник административно-территориального управления Первомайского района администрации Владивостока Юрий Лопатин.

В этот значимый для завода день руководство поблагодарило всех сотрудников за активное участие в развитии предприятия и отметило лучших из лучших. Коллектив, в свою очередь, выразил признательность генеральному директору «Дальрыбтехцентра».

Последние годы завод активно развивался: расширялась номенклатура, реализовывались крупные проекты, увеличивались производственные мощности. В следующем году ДРТЦ надеется отпраздновать очередной день рождение уже в новом корпусе, который даст дополнительно 4000 кв. м. производственных площадей, сообщает корреспондент Fishnews.

«85 лет мы работали бок о бок с рыбаками, обеспечивая их качественным оборудованием. Мы благодарны им за доверие. «Дальрыбтехцентр» продолжит осваивать новые технологии и закупать современные станки, чтобы реализовывать со своими партнерами самые сложные и интересные задумки», — заявил Артем Шевченко.

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Fishnews

АО «Дальрыбтехцентр»
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Тел. + 7 423 2279595
E-mail: sale@drtc.su
drtc.ru

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