Для «прибрежки» проработают меры обновления флота

По итогам встречи с представителями агропрома президент поручил правительству проработать вопросы поддержки строительства флота для прибрежного промысла в Западном, Волжско-Каспийском и Азово-Черноморском бассейнах.

Владимир Путин утвердил ряд поручений по итогам поездки в Ставропольский край. Согласно одному из пунктов, правительство должно принять меры по обновлению рыбопромыслового флота (прежде всего малотоннажного) организаций, осуществляющих прибрежное рыболовство в Западном, Азово-Черноморском и Волжско-Каспийском бассейнах. Доклад по этому вопросу кабмин должен представить до 1 сентября 2024 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Вопрос о необходимости обновления рыбацкого флота поднял на встрече президента с представителями АПК председатель совета директоров рыбозавода «За Родину» Сергей Лютаревич.

Рыбопромышленник из Калининградской области отметил, что предприятия региона уже занимались строительством судов — здесь содействовал субъект федерации, но необходимо стимулирование на федеральном уровне.

Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о поддержке Минсельхозу, Росрыболовству и Минпромторгу. Он попросил рыбопромышленный бизнес передать свои предложения в ведомства. Программу необходимо подготовить и заложить средства на нее на ближайший бюджетный период, добавил президент.

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