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Президент Владимир ПУТИН на встрече с представителями АПК. Фото пресс-службы главы государства

Министерства проработают меры поддержки для обновления флота на западных бассейнах

Владимир Путин поручил профильным ведомствам рассмотреть возможности господдержки обновления флота для прибрежного промысла на западных бассейнах страны. С предложениями в этой сфере к президенту обратился председатель совета директоров рыбзавода «За Родину» Сергей Лютаревич.

В Калининградской области активное развитие получила рыбопереработка, и для обеспечения предприятий сырьем необходимо развивать прибрежное рыболовство, заявил председатель совета директоров рыбозавода «За Родину» Сергей Лютаревич на встрече президента с представителями АПК в Ставропольском крае, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.

Рыбопромышленник отметил, что высказывает общую заинтересованность в новых судах, доставляющих на берег свежую, охлажденную рыбу. «...Рыбаки на Балтийском море, Каспийском и Азовском морях, привозящие охлажденную рыбу для переработки на берег, очень нуждаются в обновлении флота. И мы в том числе работаем на этих бассейнах», — рассказал Сергей Лютаревич.

Руководитель компании сообщил, что предприятия Калининградской области уже занимались строительством судов — здесь содействие оказал регион, но нужно стимулирование на федеральном уровне. «Мы уже начинаем потихоньку строить, но, конечно, те темпы, которые без поддержки, будут очень долгими», — обрисовал ситуацию Сергей Лютаревич.

Программа инвестиционных квот для Западного, Волжско-Каспийского, Азово-Черноморского бассейна не подходит, напомнил представитель калининградского рыбопромышленного комплекса. По действующему законодательству механизм инвестквот и предусмотрен для других районов промысла.

«В среднем судно будет стоить от 350 до 500 миллионов, от 100 до 126 метров. Но действительно каждое судно будет вылавливать по две-три тыс. тонн и привозить охлажденную рыбу. То есть мы хотим [построить] суда небольшие, но эффективные, потому что сегодня, конечно, они у нас уже устаревшие», — рассказал о параметрах необходимого флота Сергей Лютаревич.

Нужно, по словам руководителя предприятия, посмотреть требования к локализации при строительстве флота для получения господдержки. По небольшим судам эту таблицу по баллам надо несколько пересмотреть, заявил представитель рыбной отрасли западного региона.

Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о поддержке Минсельхозу, Росрыболовству и Минпромторгу. Он попросил рыбопромышленный бизнес передать свои предложения в ведомства. Программу необходимо подготовить и заложить средства на нее на ближайший бюджетный период, добавил президент.

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Fishnews

  • Президент Владимир ПУТИН на встрече с представителями АПК. Фото пресс-службы главы государства
  • Вопросы развития прибрежного рыболовства подняли на встрече президента с предпринимателями Ставрополья. Фото пресс-службы главы государства
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