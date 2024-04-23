Камчатская корюшка прибавила в весе

Камчатский филиал ВНИРО закончил исследования корюшки в Карагинском районе. Ученые собрали актуальные данные о состоянии запасов этой рыбы и оценили влияние на них любительской рыбалки.

Ежегодные исследования корюшки в крае, организованные Камчатским филиалом Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО), завершились научной экспедицией на реку Ука. Она протекает на северо-востоке полуострова в Карагинском районе и впадает в Укинскую губу пролива Литке.

Специалисты КамчатНИРО вели контрольный лов удебными орудиями по стандартной схеме контрольных станций. Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, основной целью исследований было оценить состояние запасов корюшки, среднесуточный улов и количество рыбаков-любителей на водоеме.

В мартовские дни улов на одного рыбака в нижнем течении реки и в Укинском лимане составлял 85–95 корюшек. На льду ежедневно находилось 15–20 рыбаков, что соответствовало общему суточному вылову от 200 до 280 кг.

Средняя масса тела укинской корюшки составляла 150-160 г — это рекордный результат за зимне-весенний сезон по сравнению с другими исследованными водоемами. В прошлом году в те же сроки средняя результативность лова корюшки в Уке была ниже — около 50 экземпляров на человека, как и вес рыбы — 120 г., отметили специалисты.

Во время экспедиции на юге Карагинского района ученые также обратили внимание на небывало большое количество наваги.

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