Северной Пацифике не хватает сайры

Комиссия по рыболовству в северной части Тихого океана ввела новые ограничения и урезала квоту на вылов сайры в 2024 г. По данным ученых, запасы этой популярной рыбы находятся на исторически низком уровне.

В середине апреля в японской Осаке завершила работу 8-я сессия Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана (NPFC), где рассматривался широкий круг вопросов. Представители ЕС, Канады, КНР, Республики Корея, России, Тайваня, США, Японии и Вануату пересмотрели действующие меры регулирования, утвердили список судов, ведущих ННН-промысел, согласовали ряд документов, в том числе затрагивающих стандарты труда на рыболовных судах, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Участники сессии договорились актуализировать меры по сохранению запасов сайры и тихоокеанских лососей, управлению промыслами скумбрии и донных видов водных биоресурсов, контролю за перегрузами. На основе рекомендаций научного комитета NPFC приняты новые ограничения на добычу сайры и сокращены квоты на ее вылов в 2024 г. Решение обусловлено тем, что запасы сайры находятся на исторически низком уровне.

Следующую сессию комиссии планируется вновь провести в Японии с 24 по 27 марта 2025 г.

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