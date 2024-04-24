Российские площадки по хранению рыбы получили добро на поставки в Бразилию
Компетентный орган Бразилии одобрил для экспорта в республику три российских предприятия по хранению мороженой рыбопродукции. Всего для отправки животноводческой продукции в страну аттестованы 17 объектов.
Секретариат по защите растений и животных (SDA) Министерства сельского хозяйства и животноводства Бразилии (MAPA) одобрили для экспорта рыбопродукции в республику три российских холодильника.
С перечнем объектов по хранению можно ознакомиться на сайте бразильского компетентного ведомства в разделе «Хранение» или на сайте ФГБУ «НЦБРП», сообщили Fishnews в учреждении.
В Россельхознадзоре отметили, что сейчас профильным органом Бразилии для поставок аттестовано 17 отечественных предприятий/судов по производству и хранению животноводческих продуктов.
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Fishnews