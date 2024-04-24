Россельхознадзор поделился данными о ходе икорного эксперимента

С запуска на Камчатке пилотного проекта по контролю воздушных перевозок лососевой икры Россельхознадзор выявил 21 нарушение. Речь идет более чем о 497 кг продукции.

Эксперимент по борьбе с вывозом через камчатский аэропорт браконьерской красной икры стартовал с 1 ноября 2022 г. Для реализации проекта был принят специальный федеральный закон.

За это время Россельхознадзор проконтролировал перевозки в багаже и ручной клади авиапассажиров свыше 308 тонн лососевой икры без маркировки изготовителя.

Также с запуска пилотного проекта проконтролировано более 39 тонн икры промышленного производства. Такая продукция должна быть упакована в тару завода-изготовителя с соответствующей маркировкой, рассказали Fishnews в пресс-службе ветеринарного ведомства.

Очередную попытку перевезти икру сверх установленного ограничения по весу в 10 кг контролеры выявили 19 апреля. Авиапассажир хотел оформить в багаж 11,8 кг лососевой икры без маркировки изготовителя. После выявления нарушения гражданин убрал излишки продукции из багажа и передал их сопровождающему.

Эксперимент будет проводиться в Камчатском крае до 1 августа 2025 г.

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