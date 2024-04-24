Ученые оценят рыбные запасы Ставрополья и Калмыкии

На водохранилищах и озерах Ставропольского края и Республики Калмыкия проходит весенний мониторинг рыбных запасов. Исследования ведутся в рамках ежегодного госзадания.

В экспедиции участвуют сотрудники лаборатории комплексных водоемов отдела «Краснодарский» Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

Специалисты филиала уже провели мониторинг Чограйского и Красного водохранилищ, озер Лысый Лиман и Мокрая Буйвола. При этом водохранилище Красное в план ресурсных исследований было включено дополнительно, поскольку имеет потенциальные возможности для ведения промысла, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО. Сейчас ученые исследуют водохранилища Волчьи Ворота и Отказненское — они станут последними в этом экспедиционном выезде.

Для оценки запасов специалисты определяют видовую принадлежность рыбы, измеряют ее длину и массу, а после выпускают обратно. Также фиксируются параметры водной среды — содержание кислорода, кислотность, температура, мутность, минерализация и соленость.

Полученные данные помогут в разработке предварительного прогноза рекомендованного вылова на 2025 г. Кроме того, результаты исследований позволят определить эффективность использования промысловых запасов в отдельных водоемах.

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