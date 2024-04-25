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Транспортировка грузов по Севморпути через Корсаков рассматривалась на региональном совете по инвестиционной деятельности. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Корсаков опробует субсидированные перевозки по Севморпути

Порт Корсаков на Сахалине включили с этого года в маршрут первого субсидируемого каботажного рейса по Северному морскому пути. Губернатор Валерий Лимаренко пообещал «всяческую поддержку» бизнесу, который захочет использовать доставку по СМП.

Вопрос развития транспортировки грузов по Севморпути через Корсаков рассматривался на заседании совета по инвестиционной деятельности при правительстве Сахалинской области. С этого года порт включили в маршрут субсидируемых государством перевозок. Пилотный рейс из Архангельска на Дальний Восток запланирован в июле — августе. Заход в Корсаков ожидается 10 августа.

«Северный морской путь — это самый выгодный путь по морю сегодня. Прежде всего, за счет его субсидирования со стороны федерального центра. Если он заработает так, как мы рассчитываем, это будет мощная козырная карта для Сахалинской области. Первый шаг будет сделан уже в этом году», — заявил глава региона Валерий Лимаренко.

Он подчеркнул, что бизнесу, который заинтересован в доставке по альтернативному маршруту, будет оказываться «всяческая поддержка».

Сегодня основной путь завоза грузов в островной регион проходит по железной дороге. Из Москвы по Транссибирской магистрали и далее по паромной переправе Ванино — Холмск или по линии Владивосток — Корсаков. Доставка занимает около 48 дней, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Сахалинской области.

«Маршрут по морю — по Северному морскому пути — по протяженности больше, но при этом завоз грузов происходит значительно быстрее. Примерно за 28 дней. Важна также и экономическая составляющая. Перевозка одного контейнера по Севморпути в несколько раз дешевле, чем по традиционному маршруту», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Жоголев.

Региональные власти пригласили сахалинских предпринимателей принять участие в формировании грузовой базы для субсидированного рейса.

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Fishnews

  • Транспортировка грузов по Севморпути через Корсаков рассматривалась на региональном совете по инвестиционной деятельности. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области
  • Транспортировка грузов по Севморпути через Корсаков рассматривалась на региональном совете по инвестиционной деятельности. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области
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