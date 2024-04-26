Лосось сможет воспользоваться вычетом в связи с переработкой

Министерство сельского хозяйства внесло изменения в коэффициенты для расчета вычетов по уплате сбора за пользование водными биоресурсами в связи с переработкой. Регулятор добавил показатели для продукции из тихоокеанских лососей.

Минсельхоз внес поправки в коэффициенты норм расхода добытых водных биоресурсов на единицу произведенной продукции для расчета вычета по уплате сбора за пользование ВБР. Напомним, что такие показатели для расчета вычета в связи с переработкой предусмотрены приказом министерства от 17 января 2023 г. № 22.

Изменения приняты по Дальневосточному бассейну. Теперь в базу для расчета вычета включили коэффициенты для тихоокеанских лососей - горбуши, кеты, нерки, кижуча, чавычи и симы, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что филе и фарш из красной рыбы были включены в определенный правительством список продукции для получения вычета. Теперь это отражено и в приказе Минсельхоза. С помощью налоговых преференций государство предполагает поддержать глубокую переработку водных биоресурсов.

Также уточнен коэффициент по муке из минтая, дополнены новыми позициями коэффициенты по продукции из трески и сельди.

Изменения внесены приказом Министерства сельского хозяйства от 29 февраля 2024 г № 104. Документ можно скачать в нашем телеграм-канале.

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