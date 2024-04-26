Южная Корея потратится на оценку своих рыбных запасов

Министерство морских дел и рыболовства Южной Кореи решило расширить на акваторию всей страны систему оценки водных биоресурсов. За три года на эти цели предполагается потратить около 21 млрд вон (15 млн долларов).

До сих пор система использовалась в основном для исследования состояния популяций мигрирующих видов рыб, таких как скумбрия, желтый горбыль и рыба-сабля, пишут южнокорейские СМИ.

По информации министерства в течение трех лет, с 2024 г. по 2026 г., ежегодно на исследования будет выделяться по 7 млрд вон (около 5,1 млн долларов). Это позволит оценить состояние морских биоресурсов во всех акваториях Южной Кореи и распространить систему допустимого улова на новые виды, сообщает корреспондент Fishnews.

В работе примут участие шесть университетов и одиннадцать исследовательских институтов. Обследования будут проводиться шесть раз в год в 400 точках, расположенных во всех прибрежных районах страны. В результате планируется создание карты качества рыболовных площадок.

Кроме этого, в соответствии с заявками муниципалитетов, будет проведено углубленное обследование отдельных популяций гидробионтов (голубого краба, осьминога, каракатицы, петушка, краба-стригуна опилио, японского амадая и т.д.) для установления на них допустимого улова.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews