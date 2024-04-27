Уральским рыболовам сделают послабления для удочек

Рыбакам-любителям планируют разрешить лов на удочку в водохранилищах, реках и озерах Свердловской области в нерестовый период. Соответствующие изменения в правила рыболовства подготовлены Минсельхозом.

Проект изменений в правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна до 6 мая проходит процедуру публичного обсуждения на портале regulation.gov.ru. Он предусматривает снятие ограничений на использование удебных орудий лова при любительском рыболовстве в нерестовый период на водных объектах рыбохозяйственного значения Свердловской области.

Как сообщает корреспондент Fishnews, гражданам планируется разрешить лов одной донной или поплавочной удочкой и спиннингом с берега, если при этом используется не более двух крючков. Изменения подготовлены с учетом обращений рыболовов-любителей Свердловской области, отметили в Минсельхозе.

По информации министерства, отраслевые научно-исследовательские организации подтвердили возможность снятия ограничений. Предложения рыбаков-любителей также поддержало Росрыболовство.

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