«Дальрыбтехцентр»: 85 лет вместе с рыбаками

В апреле 2024 г «Дальрыбтехцентр» отпраздновал свой 85-й день рождения. За это время завод сильно изменился: увеличились производственные мощности, расширилась номенклатура продукции, усовершенствовались технологии. Самым важным всегда оставалось развитие производства, рассказал гендиректор компании Артем Шевченко.

«Дальрыбтехцентр» — это одно из немногих предприятий, которое может гордиться многолетней историей, начавшейся еще в 1939 г. На протяжении всего этого времени завод успешно справляется с испытаниями разных эпох.

«После юбилея в 2019 году новую пятилетку «Дальрыбтехцентр» встретил с определенными наработками и планами. Курс и темп развития предприятия были заданы еще в 2015–2016 годах. Все это время мы активно росли, достигали поставленные задачи и двигались к новым целям», — рассказал руководитель компании Артем Шевченко в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

При этом последние годы были богаты на вызовы. «Нужно сказать, что трудности коснулись всех нас. Но только те компании, которые были настроены работать, вышли из этой ситуации достойно и стали сильнее. И мы видим, как в целом промышленность страны сделала огромный шаг вперед. Эта встряска послужила определенным толчком к развитию. Главное — относиться ко всему серьезно и подходить к решению проблем с холодной головой. Нужно быть готовым корректировать работу, вносить изменения в привычные процессы. Это не всегда бывает просто, однако в будущем эти нововведения принесут пользу производству, поспособствуют росту предприятия», — отметил генеральный директор «Дальрыбтехцентра».

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