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Рыбные консервы — это продукция, которая позволит населению увеличить в своем рационе потребление рыбы в целом

Роман Рыбаков: Мы сфокусированы на том, чего хочет потребитель

Рост потребления рыбы в России, — общая задача как для государства, которое заинтересовано в здоровом и активном населении, так и для бизнеса, ведь этот путь в итоге обеспечивает рыбоперерабатывающим компаниям возможности для развития и роста, считает директор «Дальпромрыбы» Роман Рыбаков.

На онлайн-конференции Fishnews он поделился своим видением вызовов для производителей рыбных консервов, подходах к использованию российского и импортного сырья и запросах к рыбодобытчикам.

«Дальпромрыба» (бренды «Магуро» и «Капитан Вкусов») специализируется на выпуске консервов из разных видов рыб. При этом своей стратегической задачей в компании называют развитие культуры потребления рыбных консервов в России. «Мы видим свою задачу в развитии потребления рыбной продукции в стране и используем свои компетенции, знания и ресурсы для реализации этой задачи», — заявил Роман Рыбаков.

«Чем выше потребление, чем больше «общий пирог» рынка для всех переработчиков, тем сильнее ваш бизнес, тем больше у него возможностей реинвестировать в свой рост и развивать потребление дальше», — считает собеседник Fishnews.

Российские рыбопереработчики используют сырье из разных стран. В публичном пространстве нередко об импорте говорится как о чем-то негативном. Однако на самом деле привозное сырье — это возможность разнообразить ассортимент и увеличить частоту потребления за счет интересных новинок в категории.

Производители, по словам Романа Рыбакова, исходят из того, какой запрос есть у покупателя. «Наш фокус — на том, чтобы понять, чего хочет потребитель», — рассказал он. Для предприятий важно понимать структуру категории, драйверы и барьеры потребления и находить решения для роста на основании этих знаний.

«Дальпромрыба» работает как с импортным, так и с отечественным сырьем. Например, бренд «Магуро» — это в основном продукция из тунца, а значит, рыба привозная. «Капитан Вкусов» — это шпроты, килька, печень трески, горбуша, то есть российское сырье.

При производстве рыбных консервов не используются консерванты и очень важно транслировать потребителям это сообщение. Рыбные консервы — это полезная и натуральная продукция, которая позволит населению увеличить в своем рационе потребление рыбы в целом, уверен Роман Рыбаков.

Категорий рыбных консервов, по мнению эксперта, нуждается в переосмыслении. Со времен Советского Союза этот рынок, полагает он, развивался недостаточно активно. «Это приводит к тому, что к полке с консервами в магазине подходит все меньше и меньше людей», — отметил Роман Рыбаков.

Проблема, снижения интереса к категории у потребителей, характерна не только для нашей страны. В некоторых европейских странах, например, средний возраст потребителей консервированной продукции из сельди составляет 70 лет. Поэтому рост пенетрации (процент населения, потребляющего продукт) в категорию новых поколений потребителей — ключевая задача для всех участников рынка», — обратил внимание руководитель «Дальпромрыбы».

В деле развития потребления рыбной продукции, конечно, очень важны целенаправленные усилия на государственном уровне, госпрограммы. Но все-таки основной ответ в решении этой задачи — активность самих производителей, полагает Роман Рыбаков. Если бизнес хочет развиваться, нужно разговаривать со своим потребителем, понимать потребности и «растить» свои бренды, подчеркнул он.

«Меры господдержки не отменяют того, что должно быть понимание, что ты делаешь, какова твоя стратегия, кто твой потребитель, какие шаги ты предпринимаешь, чтобы удовлетворить его запросы», — заявил эксперт.

Причем для повышения потребления рыбы, отметил он, важно хорошее качество сырья, которое отправляется на переработку, ведь от этого напрямую зависит качество готового продукта и то, насколько он понравится покупателям в рознице. «И здесь нам бы хотелось иметь более долгосрочные партнерские отношения с рыбаками», — подчеркнул он.

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