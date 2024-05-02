ФАС предложила распространить в отрасли электронные торги

Федеральная антимонопольная служба в докладе о состоянии конкуренции вновь заявила о необходимости полного реформирования действующего порядка предоставления прав на вылов.

ФАС опубликовала Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2023 г. Среди отраслей, по которым антимонопольное ведомство представило свои предложения, в том числе и рыбохозяйственный комплекс.

При принятии в декабре 2022 г. федерального закона о втором этапе инвестквот и крабовых аукционов, а также — в июле 2023 г. — закона об электронных торгах в рыбной отрасли распределение ресурса в рыбной промышленности значительно изменилось. Однако заложенный в основу уже действующих договоров «исторический» принцип при предоставлении прав на добычу водных биоресурсов — за исключением крабов — не будет полностью пересмотрен, говорится в докладе ФАС.

В связи с этим, заявили в Федеральной антимонопольной службой, необходимо полностью реформировать действующий порядок предоставления прав на добычу водных биоресурсов и перейти на распределение таких прав на электронных торгах.

«Это приведет к конкурентному отбору компаний, притоку инвестиций в производственные мощности в регионах, развитию территорий, повышению качества жизни проживающих там людей», — отметили в ФАС.

В ведомстве ссылаются на то, что реформирование механизма предоставления прав на вылов будет способствовать созданию условий для развития конкуренции - за счет возможности входа на рынок новых участников и снижения монополизации.

За отказ от «исторического» принципа и распределение прав на промысел через электронные аукционы ФАС выступала в докладе о состоянии конкуренции и в прошлом году.

В отраслевых ассоциациях обращали внимание, что продажа долей крабовых квот не привела к приходу новых игроков, а напротив, приводит к вымыванию из отрасли небольших компаний.

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