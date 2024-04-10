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Предложения ФАС по распределению квот на электронных торгах отраслевые ассоциации раскритиковали на конференции Fishnews Online

Стремление ФАС к квотным аукционам беспокоит бизнес-сообщество

Федеральная антимонопольная служба в проекте доклада о состоянии конкуренции за 2023 г. вновь заявила о необходимости полностью переформатировать порядок предоставления прав на вылов и перейти к распределению на электронных торгах. В ассоциациях не понимают, как такое решение можно принять в текущих условиях инвестирования.

ФАС России готовит традиционный доклад о состоянии конкуренции в стране — на этот раз за 2023 г. Проект документа размещен на сайте ведомства.

В разделе по рыбохозяйственному комплексу федеральная служба отметила серьезные изменения системы предоставления прав на добычу с принятием закона о квотах под инвестиции и закона о переходе в отрасли на электронные торги. Тем не менее заложенный в основе уже действующих договоров на доли квот «исторический» принцип сохраняется, обратили внимание в ФАС.

Ведомство заявило, что считает необходимым полное реформирование действующего порядка предоставления прав на вылов и переход к распределению на электронных торгах. В ФАС отметили, что это послужит развитию конкуренции и территорий, притоку инвестиций в производственные мощности в регионах.

Однако в отраслевом сообществе не понимают, как такие предложения стыкуются с уже запущенными в рыбной промышленности процессами. Сейчас, согласно принятым федеральным законам об инвестквотах и крабовых аукционах, компании реализуют масштабные инвестиционные проекты — по строительству флота, береговых мощностей, напомнил первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр Васьков. В эту программу включены важнейшие объекты российского рыболовства, такие как минтай, сельдь, крабы.

Если остатки квот выставить на аукционы, инвестиционная программа, ход которой контролирует руководство страны, будет провалена, отметил представитель АРПП на конференции Fishnews Online.

В прошлом году в докладе о состоянии конкуренции ФАС также говорила о необходимости распространения аукционного механизма распределения квот. В Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья тогда представили подробный отзыв по рыбной отрасли

Кредитная нагрузка в рыбной промышленности подошла к триллиону рублей, непонятно, кто и с чем в таких условиях пойдет на аукционы, обратил внимание Александр Васьков. В проекте доклада фактически не приведен анализ состояния конкуренции в отрасли. Предлагаемые решения несут серьезные социально-экономические последствия и обязательно должны сопровождаться подробными аналитическими материалами.

Аукционы приводят не к росту конкуренции, а к монополизации — что уже показал опыт состоявшихся по долям квот торгов, заявил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Он отметил, что экспертное сообщество готово показать, что происходит с малым и средним бизнесом в рыбном хозяйстве. На предложения ФАС надо реагировать, так как сегодня это пункт из проекта доклада, а завтра он уже может превратиться в закон.

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