В Магадане осудили торговцев нелегальными деликатесами

В Магаданской области суд вынес приговор трем местным жителям, занимавшимся незаконным оборотом рыбопродукции. Для продажи деликатесов мужчины использовали авиаперевозки.

Суд установил, что с августа 2020 г. по ноябрь 2021 г. фигуранты приобрели и переработали более 14 тонн красной рыбы и краба. В ходе следствия правоохранители изъяли красную икру, мясо краба, копченую и замороженную рыбу. Стоимость произведенной продукции оценивается более чем в 7,7 млн рублей.

«По договоренности с авиапассажирами и бортпроводниками товар отправлялся авиабагажом в другие субъекты Российской Федерации. Также была налажена доставка покупателям домой либо в аэропорт», — рассказали Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчин признали виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, производство, хранение в целях сбыта продукции без маркировки, совершенные организованной группой, в особо крупном размере).

Суд приговорил участников группы к лишению свободы на срок от двух до трех с половиной лет. Наказание заменили на принудительные работы с удержанием 15% зарплаты в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

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