Дмитрий Пастухов: Сохранение запасов лососевых — важная часть работы ЮКРК

В 2018 г. рыбоводный завод Южно-Курильского рыбокомбината возродил лососеводство на острове Кунашир. За все это время в озеро Лагунное было выпущено свыше 64 млн мальков кеты. «Но «выпускные» — не единственная наша забота. Отдельное внимание предприятие уделяет охране биоресурсов», — отмечает главный рыбовод завода Дмитрий Пастухов.

И для Сахалина, и для Кунашира лососеводство играет большую роль, считает специалист. «Оно напрямую влияет на экологическое и социально-экономическое состояние островного региона. Заводы обеспечивают рабочие места, способствуют развитию инфраструктуры и привлекают в «копилку» области инвестиции», — рассказал о вкладе аквакультуры Дмитрий Пастухов.

Южно-Курильский рыбокомбинат — один из участников этой деятельности. «На мой взгляд, мы вносим большой вклад в развитие лососеводства. Наше предприятие заботится о повышении производственной эффективности и улучшении качества выпускаемой продукции. Более того, мы принимаем активное участие в охране окружающей среды и сохранении популяции лососей», — подчеркнул главный рыбовод ЛРЗ в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

При этом, обратил внимание он, ведется плотная работа с рыбоохраной, пограничной службой, полицией, для того чтобы предотвратить факты браконьерства. «Ежегодно организуем совместно комплекс мероприятий на нашем рыбоводном участке в период хода производителей кеты и горбуши к местам нереста — с конца августа по конец ноября.

В это время представители охранных ведомств приходят к нам на завод и ведут мониторинг акватории, на которой мы осуществляем свою деятельность. Отдельное внимание они уделяют профилактическим беседам с посетителями водоема, подробно разъясняют им правила рыболовства, чтобы гости знали, как отдыхать без нанесения ущерба окружающей среде», — обрисовал ситуацию Дмитрий Пастухов.

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