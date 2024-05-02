Интервью

02 мая 2024 года
Дмитрий ПАСТУХОВ, главный рыбовод рыбоводного завода Южно-Курильского рыбокомбината. Фото предоставил Дмитрий Пастухов

Сохранение запасов лососевых — важная часть работы ЮКРК

Дмитрий ПАСТУХОВ, Главный рыбовод рыбоводного завода ЮКРК

В 2018 году рыбоводный завод Южно-Курильского рыбокомбината (ЮКРК) возродил лососеводство на Кунашире. За все это время в озеро Лагунное было выпущено свыше 64 млн мальков кеты. «Но «выпускные» — не единственная наша забота. Отдельное внимание предприятие уделяет охране биоресурсов», — отмечает главный рыбовод завода Дмитрий Пастухов. В интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» специалист рассказал, как ЮКРК помогает сохранять запасы лосося и с какими трудностями приходится сталкиваться, работая на удаленном от материка предприятии.

— Дмитрий Александрович, как вы пришли в профессию?

— Все свое детство я провел на Сахалине: жил в городе Корсакове, а на каникулы ездил к бабушке в село Новиково. Я всегда находился рядом с природой, морями и реками. Наверное, это оставило свой след и повлияло на выбор профессии.

Кроме того, когда мне было около 10 лет, я побывал на рыбоводном заводе «Монетка», который находится недалеко от Новиково. Он был построен еще в советское время, внешний облик здания мне очень хорошо запомнился. Тогда я совершенно случайно попал на экскурсию по этому предприятию и впервые погрузился в мир рыбоводства. Меня очень впечатлил завод и то, как там все было устроено. Тогда же закралась в голову мысль, что, когда я вырасту, обязательно буду здесь работать.

Став старше, решил, что хотел бы связать свою жизнь с рыбоохраной. Для этого требовалось получить диплом либо ихтиолога-рыбовода, либо юриста. Я выбрал первое направление и пошел учиться в Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет (Дальрыбвтуз) во Владивостоке. И так сложилось, что во время учебы я действительно работал на ЛРЗ «Монетка».

В 2014 году я окончил университет и пошел в рыбоохрану, а спустя три года все же вернулся в рыбоводство. Однако в своей нынешней работе мне приходится сталкиваться и с охраной окружающей среды, так что в какой-то степени защита рыбных запасов осталась частью моей деятельности.

— Получается, большую часть жизни вы провели в Сахалинской области. С какими трудностями приходится сталкиваться, работая в отдаленном и очень непростом для жизни регионе?

— Свою деятельность мы ведем на Кунашире. Этот остров находится по соседству с Сахалином. И на мой взгляд, основная проблема жизни и работы здесь — это некая ограниченность, изолированность. Из-за отсутствия дорожной сети затруднена связь с материком и административным центром — Южно-Сахалинском. Это создает определенные сложности для транспортировки людей и доставки товаров. Увеличиваются временные и финансовые затраты.

— Несмотря на сложные условия, вы все равно продолжаете работать на заводе Южно-Курильского рыбокомбината. Почему?

— Плюсов работы в ЮКРК достаточно много. Предприятие предлагает своим сотрудникам высокие зарплаты и хорошие условия труда. Также компания предоставляет жилье недалеко от завода. Все необходимое находится рядом.

Но самым важным для меня остается удовольствие от работы. Мне действительно нравится то, чем я занимаюсь, какой вклад вношу в развитие предприятия.

— А в чем суть вашей работы? Опишите свой типичный день на заводе.

— Суть моей работы как руководителя заключается в управлении производственными процессами. Также я отвечаю за координацию и обучение персонала.

Мой рабочий день начинается с оценки текущей ситуации на заводе. Я проверяю систему водоснабжения, исправность оборудования, насосных станций, генераторов, слежу за состоянием рыбоводной продукции и условиями ее содержания. После провожу встречи с подчиненными, составляю план задач на день, на неделю, а иногда и на более длительный срок и контролирую их исполнение.

— Какое значение лососеводство имеет для Сахалинской области (в целом) и в частности для Кунашира? Ведь выпуски кеты на острове возобновились не так давно.

— Надо отметить, что наш завод — не единственный на Кунашире. На юге острова находится еще одно предприятие. Оно начало свою деятельность примерно в то же время, что и мы.

И для Сахалина, и для Кунашира лососеводство играет большую роль. Оно напрямую влияет на экологическое и социально-экономическое состояние островного региона. Заводы обеспечивают рабочие места, способствуют развитию инфраструктуры и привлекают в «копилку» области инвестиции.

ЮКРК является одним из участников этой деятельности. На мой взгляд, мы вносим большой вклад в развитие лососеводства. Наше предприятие заботится о повышении производственной эффективности и улучшении качества выпускаемой продукции. Более того, мы принимаем активное участие в охране окружающей среды и сохранении популяции лососей.

— Какими успехами может похвастаться ЮКРК в сфере аквакультуры?

— Выпуски на нашем заводе проходят с 2018 года. Всего за это время мы отправили в дикую природу 64,2 млн мальков. Примечательно, что с каждым годом объемы выпусков увеличиваются.

В этом году количество заложенной на инкубацию икры достигло 30 млн штук. В следующем году планируем увеличить эту цифру на 10 миллионов. Тогда с учетом производственного отхода объем выпуска будет в районе 35–36 млн экземпляров ежегодно.

— ЮКРК постоянно развивается и увеличивает свои мощности. Какие интересные проекты компания собирается реализовать?

— Мы планируем увеличить площадь наших аквакультурных участков. На сегодняшний день мы ведем свою деятельность только на одном. Он находится на реке Первухина, бассейн озера Лагунное. Нам бы хотелось освоить и другие перспективные водоемы острова.

Ну и, конечно, продолжим наращивать объемы выпуска и повышать процент промыслового возврата.

— Расскажите, опираясь на ваш опыт, с какими проблемами сегодня сталкивается аквакультура. Например, многие отечественные рыбоводы отмечают сложности с поставками комбикормов.

— Мы не заметили проблем с этим. Скорее всего, потому что кормозатраты у нашего завода не такие большие, как, например, у предприятий, занимающихся выращиванием форели. Однако мы можем говорить о высоких финансовых затратах на организацию производства. Из-за того, что наш завод находится на острове, значительно повышается уровень логистических затрат.

Но самая большая, по моему мнению, проблема, с которой сталкивается аквакультура, — это нехватка квалифицированных специалистов. Все сложнее привлекать кадры на работу в отдаленные районы. Возможно, нужно продумать меры поддержки для работников сферы аквакультуры, например льготы или субсидии. Также важно повышать престижность этих профессий и качество образования.

— А будет ли эффективно, на ваш взгляд, предоставлять места для практики или даже заключать целевые договоры?

— Мне известен такой способ привлечения новых специалистов. Я работал на предприятии, где руководство практиковало подобного рода мероприятия. Компания заключала целевые договоры на определенный срок, оплачивала обучение заинтересованным лицам, а они в свою очередь после выпуска должны были прийти на предприятие и отработать на нем определенное количество времени. Такая схема, на мой взгляд, приемлема.

Южно-Курильский рыбокомбинат, возможно, тоже в скором времени начнет такую практику. Будем привлекать молодых, энергичных, активных людей в отрасль. Мы готовы обучать студентов и предоставлять им места для практики, а после будем ждать их у себя на производстве.

— Вы упомянули, что деятельность ЮКРК в том числе помогает экологии Сахалинской области. Участвуете ли вы в мероприятиях по сохранению окружающей среды? Взаимодействуете ли с природоохранными органами?

— Да, конечно, мы плотно работаем с рыбоохраной, пограничной службой, полицией, для того чтобы предотвратить факты браконьерства. Ежегодно организуем совместно комплекс мероприятий на нашем рыбоводном участке в период хода производителей кеты и горбуши к местам нереста — с конца августа по конец ноября.

В это время представители охранных ведомств приходят к нам на завод и ведут мониторинг акватории, на которой мы осуществляем свою деятельность. Отдельное внимание они уделяют профилактическим беседам с посетителями водоема, подробно разъясняют им правила рыболовства, чтобы гости знали, как отдыхать без нанесения ущерба окружающей среде.

— Насколько эффективны такие мероприятия?

— Вы знаете, с каждым годом случаев незаконной рыбалки становится все меньше и меньше. Однако, к сожалению, факты браконьерства еще встречаются. Постоянно приходится объяснять людям, почему нужно бережно относиться к природным ресурсам и чем чревато пренебрежение законами и правилами рыболовства.

— Как предприятие повлияло на вашу жизнь?

— На меня Южно-Курильский рыбокомбинат в первую очередь оказал большое влияние как на молодого руководителя. Я многому научился в этой компании. Меня пригласили работать на завод в 2017 году. А уже в 2018 году предложили занять руководящую должность. Когда я только возглавил новое производство, то столкнулся с огромной ответственностью. Поначалу это даже немного пугало. Однако позже благодаря поддержке руководства и коллег я освоился, начал применять свои знания и навыки на практике. Здесь я развился и как рыбовод, и как руководитель. Кроме того, предприятие постоянно отправляет меня и других работников на различные мероприятия. Это помогает расширить кругозор и стать более компетентным специалистом.

— То есть предприятие заботится о своих сотрудниках и дает им возможность развиваться?

— Конечно. Где получать новые знания, как не на конференциях, выставках и совещаниях! Мы ежегодно участвуем в выставках в Санкт-Петербурге и в Москве. Также я знаю, что некоторые мои коллеги посещают международные мероприятия, которые организуются за границей. Большое количество встреч проводится и на местном уровне.

ЮКРК уделяет особое внимание всем этим мероприятиям. Очень важно принимать участие в таких встречах, потому что на них присутствуют не только представители рыбоводных хозяйств, но и специалисты научно-исследовательских учреждений, сотрудники контролирующих органов Федерального агентства по рыболовству. На них обсуждаются все аспекты нашей деятельности.

Арина БУРЛАКОВА, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Май, 2024

  • Дмитрий ПАСТУХОВ, главный рыбовод рыбоводного завода Южно-Курильского рыбокомбината. Фото предоставил Дмитрий Пастухов
  • Рыбоводный завод ЮКРК. Фото предоставил Дмитрий Пастухов
  • Молодь кеты. Фото предоставил Дмитрий Пастухов
  • В этом году завод заложил на инкубацию более 30 млн штук икры. Фото предоставил Дмитрий Пастухов
  • Озеро Лагунное. Фото предоставил Дмитрий Пастухов
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