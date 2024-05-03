Александр Дупляков: Пересмотр требований к локализации — важный шаг для реализации инвестпроектов

Правительство внесло изменения в требования при строительстве судов под квоты вылова. Настройка под реалии промышленности — необходимое условие для выполнения программы квот под инвестиции, прокомментировал президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков.

В постановление правительства от 17 июля 2015 г. № 719, регулирующее вопросы отнесения промышленной продукции к российской, внесены изменения. В частности, пересмотрены требования по баллам, которые должны набрать при постройке судов участники программы квот под инвестиции. Речь идет как о крабовых квотах, так и об инвестквотах (в рамках этого механизма в основном распределяются квоты на вылов рыбы).

Рыбопромышленники ждали выхода поправок по локализации, отметил Александр Дупляков. «Это важное, нужное постановление», - заявил президент АДК. Настройка требований к признанию судов российской продукцией учитывает текущие возможности отечественной промышленности и должно обеспечить возможности для реализации инвестпроектов, отметил собеседник Fishnews. Ассоциация была одним из инициаторов таких изменений.

Он напомнил, что по краболовным судам используются требования, действующие на дату подачи заявки на участие в аукционе по продаже права на заключение договора.

Таким образом, с учетом внесенных изменений, до июля 2025 г. продлена возможность зачета не менее 2300 баллов. Это важно в том числе и для тех компаний, которые закладывают суда по итогам крабовых торгов прошлого года.

Руководитель ассоциации также обратил внимание, что участникам программы «рыбных» инвестквот нужно учитывать разграничение требований по локализации, которое было предусмотрено постановлением правительства от 14 февраля 2024 г. № 157.

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