Депутаты поддержали кандидатуру Дмитрия Патрушева на пост вице-премьера

Госдума утвердила Дмитрия Патрушева на должность зампреда правительства. Ранее в течение шести лет он возглавлял Министерство сельского хозяйства.

Как и другие кандидаты в новое правительство, на заседании Госдумы Дмитрий Патрушев представил программу основных направлений координируемых видов деятельности, сообщает корреспондент Fishnews. Предполагается, что в статусе вице-премьера экс-глава Минсельхоза будет курировать агропромышленный комплекс и природоохранный блок.

Претендент на должность зампреда правительства отметил, что на сегодня исполнено большинство индикаторов Доктрины продовольственной безопасности. «В 2024 году, несмотря на сложные погодные условия, мы можем получить урожай, который необходим нам для выполнения параметров продовольственной безопасности. То же самое касается и продукции животноводства, переработки, а также рыбохозяйственного комплекса», - сказал Дмитрий Патрушев.

Он подчеркнул, что, обеспечивая внутренний рынок, Россия также «остается надежным поставщиком на глобальных рынках».

Ключевыми задачи агропрома претендент на пост вице-премьера назвал сохранение стабильного производства, рост его эффективности, доходности аграриев и повышение независимости от импорта.

С 2025 г., по словам Дмитрия Патрушева, должен стартовать новый национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

К 2030 г. объемы производства продукции АПК необходимо нарастить на четверть , экспорт таких товаров должен увеличиться в полтора раза, напомнил кандидат на должность зампреда правительства.

Говоря об экологии, Дмитрий Патрушев отметил задачи по переработке отходов, сокращению вредных выбросов, ликвидации объектов накопленного вреда. Власти заявляют и о планах по оздоровлению водных объектов: с 2025 г. появится объединенный проект «Вода России».

Федеральные проекты, посвященные различным направлениям, по словам Дмитрия Патрушева, лягут в основу национального проекта «Экология».

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