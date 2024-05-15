Мальков угря «на передержке» навестил Илья Шестаков

В Калининградской области рассчитывают благодаря искусственному воспроизводству нарастить уловы дикого угря минимум до 100 тонн в ближайшие годы. Предприятие, подращивающее личинку для выпусков, посетил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Калининградская область с 2022 г. ведет работа по восполнению запаса европейского угря — визитной «рыбной» карточки региона. Главе ведомства показали мощности завода, рассказали о технологии выращивания угря и проблемах, с которыми сталкиваются рыбоводы.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, восстановление промысловых запасов европейского угря в области имеет особое значение, так как численность популяции по всему ее ареалу сократилась. Малька угря не разводят искусственно, а добывают на путях миграции из Саргассова моря в Балтику.

Предприятие «Гудфиш» уже третий год закупает личинку угря за границей и наращивает выпуски молоди в заливы области. Компания рассчитывает, что благодаря выпускам через два-три года уловы дикого угря вырастут с 15 тонн до минимум 100-150 тонн.

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