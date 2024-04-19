Для Калининградского залива подоспела новая партия личинки угря

В Калининградской области закуплена вторая в этом году партия стекловидной личинки европейского угря — 500 кг. После подращивания рыбу выпустят в Калининградский залив для восполнения природной популяции.

Зарыбления водоемов Калининградской области молодью угря начались осенью 2022 г. после перерыва более чем в 30 лет. Программа рассчитана на 12 лет, сообщает корреспондент Fishnews.

Очередную партию личинки получило предприятие «Гудфиш», сообщило региональное агентство по рыболовству на своей странице «Вконтакте». Всего в этом году в область завезли тонну личинок угря.

Отмечено, что в рамках проекта в залив уже выпущено порядка 2 млн личинок. В 2024 г. планируется зарыбление и Куршского залива подрощенной молодью угря.

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