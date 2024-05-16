Иваси пополняет копилку отечественного промысла

К середине мая российские суда выловили более 21 тыс. тонн сардины-иваси, сообщает ВАРПЭ. Как отмечают крупные добытчики, в этом году рыбалка нестандартная.

Промысел сардины-иваси постепенно набирает обороты. К 15 мая вылов этого объекта достиг 21,54 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

Делать прогнозы о результатах путины пока рано, сообщает ВАРПЭ со ссылкой на одного из крупнейших добытчиков иваси — компанию «Тралфлот». В этом году рыбалка нестандартная: рыба некрупная, очень подвижная, ведет себя непредсказуемо.

«Но даже несмотря на сложные погодные условия, флот компании уже вышел на ежесуточный вылов свыше 500 тонн и производит в море мороженую рыбу, муку и жир. Он ведет промысел за пределами 200-мильной зоны России. Сейчас там работает большая группировка судов не только российских, но и китайских, тайваньских, корейских и др. Речь примерно о 150 судах», — отметили в ассоциации.

По информации отраслевого объединения, по итогам 2023 г. сардина-иваси стала третьим по объему вылова промысловым ресурсом России. Было добыто 543,9 тыс. тонн — самый высокий показатель за постсоветский период. В прошлом году вылов почти в два раза превысил показатель 2022 г. и почти в девять раз — уровень 2018 г.

На промысле сардины и скумбрии работает 9 средне- и крупнотоннажных судов под российским флагом, оснащенных пелагическими тралами, сообщают в обзоре по данным на 13 мая специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО.

Уловы сардины высокие, средний вылов на судо-сутки за неделю составил 174 тонны, вылов за неделю — 5828 тонн. Уловы скумбрии невысокие как в открытых водах, так и в ИЭЗ России, отметили ученые.

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