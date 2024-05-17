АРПП призвала регуляторов вернуться к вопросам маркировки икры

Впереди лососевая путина, но до сих пор непонятно, как быть с цифровой маркировкой икры в транспортной таре, отметили в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. Объединение направило обращения по этой теме руководству Минпромторга и Минсельхоза.

Промысел лососей на Дальнем Востоке стартует уже в ближайший месяц, однако до сих пор нет ясности, как флоту работать на приемке рыбы в условиях нового требования о цифровой маркировке икры. На эту проблему АРПП обратила внимание коллег на конференции Fishnews Online 14 мая и о ней же заявила в обращениях к главе Минпромторга Антону Алиханову и министру сельского хозяйства Оксане Лут.

Согласно принятому в ноябре постановлению правительства, маркировать средствами идентификации необходимо в том числе замороженную непереработанную икру не в потребительской упаковке, напомнили в ассоциации. И здесь для предприятий возникают серьезные риски.

При осуществлении транспортных операций, перегруза, неизбежны случаи порчи транспортной упаковки, повреждения идентификационных знаков, в результате чего они не считываются информационной системой, указали в объединении.

АРПП призвала Минпромторг (ведомство выполняет функции по выработке госполитики в сфере цифровой маркировки) и Министерство сельского хозяйства организовать совещание по теме маркировки икры с приглашением участников оборота, сообщает корреспондент Fishnews.

Также по итогам обсуждения ассоциация считает целесообразным инициировать вопрос о внесении изменений постановление правительства: необходимо исключить требование маркировки для замороженной ястычной икры (непереработанной), упакованной в транспортную упаковку и не имеющей потребительской упаковки.

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