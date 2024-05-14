Вопросы маркировки рыбопродукции поднимает отраслевая ассоциация Приморья

Бизнес спрашивает, каким образом будет организована приемка лососевых уловов на судах в условиях новых требований о цифровой маркировке икры, рассказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Новшества по цифровой маркировке рыбной продукции сейчас в числе основных вопросов для отраслевого объединения Приморского края. С этого года введены требования по снабжению средствами идентификации лососевой икры. Путина стартует совсем скоро, и компании Приморья традиционно выставляют свой флот на приемку лосося. На судах осуществляется заморозка ястычной икры. И до сих пор непонятно, как быть, если средство идентификации повредилось, стало нечитаемым, рассказал руководитель АРПП Георгий Мартынов на конференции Fishnews Online. Предприятия обращаются в ассоциацию с этой проблемой, отметил он.

Готовится также эксперимент по цифровой маркировке консервов. Аппарат АРПП проанализировал проект постановления о правилах маркирования и сформулировал целый ряд замечаний. «Работаем с документом. Надеемся, что основания для разночтений из него будут исключены», — прокомментировал Георгий Мартынов.

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