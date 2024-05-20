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Добыча минтая на Дальнем Востоке. Фото предоставлено «Океанрыбфлотом»

Один из акцентов в продвижении минтая сделали на ответственный промысел

Ассоциация добытчиков минтая в рамках программы по популяризации этой рыбы на внутреннем рынке рассказала о том, каким образом обеспечивается экологичность и устойчивость минтаевого промысла.

О том, что делает добычу минтая экологичной и устойчивой, потребителям рассказывали в сообществах проекта по продвижению бренда «Дальневосточный минтай» в соцсетях и на сайте программы.

Экологичность промысла минтая обеспечивают пять основных направлений, рассказали Fishnews в пресс-службе АДМ. Первое — использование бесфреоновых морозильных установок: на траулерах установлены морозильные системы, работающие без применения фреона. Второе — повышение энергоэффективности супертраулеров: они оборудованы технологиями, позволяющими значительно снизить уровень выбросов CO2 — до двух раз на тонну добытой рыбы. Третье — применение передовых технологий с полностью безотходным производством уловов. Четвертое — эффективное использование ресурсов. Так, в процессе переработки задействован утилизационный котел, который применяет остаточное тепло выхлопных газов. Для дополнительного топлива котла могут быть использованы излишки рыбьего жира, что позволяет снизить потребление топлива на производство рыбной муки в 2,5 раза на тонну сырья. Пятый принцип — рекуперация электроэнергии с лебедок при постановке трала, полученная электроэнергия идет на производственные нужды и внутреннее потребление.

«Россия — крупнейший в мире добытчик минтая. От состояния запасов этой рыбы зависит финансовая устойчивость отрасли, социально-экономическое благополучие рыбацких регионов и лидерство нашей страны на мировом рыбном рынке, поэтому ответственное рыболовство для наших предприятий остается главным принципом работы. Сегодня около 90% промысла минтая в России имеет экологическую сертификацию, а переработка осуществляется с применением самых современных технологий, максимально безопасных для природы. Мы считаем важным повышать грамотность потребителей в этих вопросах и рассказывать, что все эти термины означают на практике», — прокомментировал президент ассоциации Алексей Буглак.

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