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Мохнаторукий краб

Наука рекомендует аквафермерам мохнаторукого краба

Мохнаторукий краб — один из самых потребляемых в мире крабов, отмечают ученые. По их мнению, этот гидробионт может стать перспективным объектом аквакультуры, так как прост в содержании и неприхотлив в перевозке.

Подробнее о разведении мохнаторукого краба на онлайн-лекции рассказал руководитель центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН, кандидат биологических наук, доцент, профессор Передовой инженерной школы ДВФУ Сергей Масленников.

Речной морепродукт

Мохнаторукий краб — это катадромный вид. Большую часть своей жизни он проводит в пресноводных водоемах и спускается через устье реки в море лишь для размножения. После спаривания самка вынашивает икру, из которой позже вылупляются личинки. В море они откармливаются, а затем, став маленькими крабами, ловят приливную волну и двигаются обратно в реку.

Воспользоваться этой особенностью и предлагают ученые, сообщает корреспондент Fishnews. Выращивать мальков до товарного размера можно в любом пресном водоеме — подойдут озера, рыбоводные пруды и реки.

Главной проблемой может стать «непоседливость» краба: он очень активный и подвижный, отметил Сергей Масленников. Чтобы удержать животных, акваторию нужно огородить специальным высоким забором.

В еде мохнаторукий краб также неприхотлив. В «диком» водоеме он сможет найти себе еду самостоятельно. Если же животных содержать в садках, то кормить их придется фермерам — подойдут свежеприготовленные корма из растительных и животных (обычно отходы рыбопереработки) компонентов. Однако нельзя допускать перекорма: несъеденная пища будет гнить и загрязнять воду.

Перспективным товаром аквакультуры краба делает и простота транспортировки. Он может жить около месяца без воды в обычном холодильнике при температуре 5-6 градусов. «Эта феноменальная выживаемость очень удобна для перевозки», — обратил внимание ученый. Мохнаторукому крабу в отличие от камчатского не нужны рефконтейнеры.

Запрос из Азии

Производство китайского мохнаторукого краба в 2016 г. составило почти 812,2 тыс. тонн (+400% по сравнению с 2000 г.), привел данные Сергей Масленников. По его словам, сейчас показатель может превышать 1 млн тонн. Основные потребители — КНР и другие страны Восточной Азии.

По вкусу мохнаторукий краб отличается от привычных многим королевских крабов (камчатский, синий). У них едят конечности, а у мохнаторукого краба больше ценятся внутренности, печень. «Это и афродизиак, и омега-3, и иммуномодуляторы», — подчеркнул ученый.

Весь улов мохнаторукого краба в РФ идет на экспорт, но его количество в водоемах Дальнего Востока ограничено. В Китае отмечается постоянный запрос на российскую продукцию, поэтому наука считает целесообразным начать производство перспективного объекта.

На территории РФ прямых конкурентов в настоящий момент нет, однако «крабовые» фермы есть в Китае, Корее и Японии. В то же время спрос все еще превышает предложение, отметил Сергей Масленников.

В России исследованиями выращивания мохнаторукого краба занимаются приморские ученые в ННЦМБ. Сейчас ведутся разговоры о создании промышленных центров по получению посадочного материала, рассказал ученый. Специалист также сообщил, что в системе Россельхознадзора уже появился малек краба, то есть его можно официально покупать и продавать с получением ветеринарного сертификата здоровья.

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Fishnews

  • Мохнаторукий краб
  • Руководитель центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН, кандидат биологических наук, доцент, профессор Передовой инженерной школы ДВФУ Сергей МАСЛЕННИКОВ
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