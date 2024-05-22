Большой блок изменений законодательства в рыбной отрасли прошел Совет Федерации

Совет Федерации одобрил закон «в части совершенствования правоотношений в области рыболовства». Документ регулирует вопросы работы в районах действия международных договоров, отчетности рыбаков в Азовском и Черном морях, использования рыболовных участков.

Сенаторы на заседании 22 мая поддержали закон «О внесении изменений в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Госдума приняла поправки 21 мая .

Как сообщает корреспондент Fishnews, предусматривается новая статья по организации промысла в районах действия международных договоров. Для судов, работающих в Азовском и Черном морях, оговорен дополнительный период с возможностью ведения рыболовного журнала в бумажном формате — до 1 января 2026 г.

Уточняются формулировки об уровне принятия решений по регулированию в рыбной отрасли. За правительством закрепляются полномочия по определению порядка предоставления информации из государственного рыбохозяйственного реестра.

Также поддержанный парламентариями закон позволяет продолжить работу на рыболовных участках , срок действия договоров на которые истекает до 1 ноября 2024 г., — заключить новый договор в этом случае надо будет до конца года.

Текст принятого Госдумой закона размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности.

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