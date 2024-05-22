Большой блок изменений законодательства в рыбной отрасли прошел Совет Федерации
Совет Федерации одобрил закон «в части совершенствования правоотношений в области рыболовства». Документ регулирует вопросы работы в районах действия международных договоров, отчетности рыбаков в Азовском и Черном морях, использования рыболовных участков.
Сенаторы на заседании 22 мая поддержали закон «О внесении изменений в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Госдума приняла поправки 21 мая.
Как сообщает корреспондент Fishnews, предусматривается новая статья по организации промысла в районах действия международных договоров. Для судов, работающих в Азовском и Черном морях, оговорен дополнительный период с возможностью ведения рыболовного журнала в бумажном формате — до 1 января 2026 г.
Уточняются формулировки об уровне принятия решений по регулированию в рыбной отрасли. За правительством закрепляются полномочия по определению порядка предоставления информации из государственного рыбохозяйственного реестра.
Также поддержанный парламентариями закон позволяет продолжить работу на рыболовных участках, срок действия договоров на которые истекает до 1 ноября 2024 г., — заключить новый договор в этом случае надо будет до конца года.
Текст принятого Госдумой закона размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности.
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