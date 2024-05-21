Дума поддержала изменения в законодательство по вопросам рыбной отрасли

Депутаты приняли проект изменений в законодательство по вопросам рыбной отрасли. Поправки касаются рыболовства в районах действия международных договоров, подачи отчетности рыбаками Азовского и Черного морей, участков для промысла.

Госдума 21 мая рассмотрела во втором и третьем чтениях проект изменений в законодательство, регулирующее работу в рыбной отрасли. В первом чтении законопроект был поддержан в апреле , инициатором поправок выступила группы парламентариев .

Как сообщает корреспондент Fishnews, законопроект уточняет формулировки об уровне принятия решений по регулированию в рыбной отрасли. Также планируется предусмотреть новую статью, согласно которой, при отсутствии решений межгосударственных органов по международным договорам в отношении видов водных биоресурсов и объемов их добычи в исключительной экономзоне РФ на конкретный год, виды и объемы определяются в порядке, установленном правительством.

Законодатели также решили обеспечить рыбакам, работающим в Азовском и Черном море, переходный период, во время которого можно вести рыболовный журнал как на бумажном носителе, так и в электронном виде, - до 1 января 2026 г.

Предлагается дополнить и статью по государственному рыбохозяйственному реестру. Указать, что порядок предоставления информации из ГРР устанавливается правительством.

Также депутаты поддержали поправки, призванные решить вопрос рыболовных участков, срок действия договоров на которые истекает как раз в период лососевой путины 2024 г.

Законопроект предусматривает внесение изменений в законы о рыболовстве, о животном мире, о любительском рыболовстве, а также закон от 24 июля 2023 г. № 384 .

Инициатива снимает назревшие вопросы в сфере рыболовства по международным договорам, отметил председатель комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин.

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