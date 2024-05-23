«Роддома» из лапника понравились рыбе Западной Сибири

На установленных специалистами Верхне-Обского филиала Главрыбвода искусственных нерестилищах уже появились обильные кладки икры. Плавучие гнезда облюбовали окунь, плотва, карась и другие рыбы.

Гнезда из хвойного лапника разместили на водных объектах рыбохозяйственного значения.

Как рассказали Fishnews в пресс-центре Главрыбвода, за искусственными нерестилищами ведется регулярное наблюдение. Сейчас на них уже отмечена икра окуня, плотвы и карася. В ближайшее время ожидается нерест судака.

По мнению специалистов, установка гнезд из лапника — простой и эффективный способ для повышения рыбопродуктивности и сохранения разнообразия ихтиофауны в водоемах Западной Сибири.

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