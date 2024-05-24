Спецвыпуск журнала Fishnews: о госуправлении в отрасли — из первых уст

Специальный выпуск журнала «Fishnews — Новости рыболовства» посвящен работе системы Росрыболовства. Статистика, крупнейшие отраслевые проекты и перспективы — в интервью с руководством федерального агентства и подведомственных учреждений.

На этот раз мы приглашаем читателей «Fishnews — Новости рыболовства» взглянуть на процессы в рыбном хозяйстве со стороны госструктур.

Какие решения будут определять будущее отрасли и какие задачи стоят на ближайшую перспективу, рассказал Илья Шестаков — руководитель Федерального агентства по рыболовству с 2014 г.

Экономические показатели рыбного хозяйства, настройка правил рыболовства, предстоящая работа по перезаключению договоров на рыболовные участки, аквакультура, рыбоохрана и международное сотрудничество — эти и другие темы комментируют заместители главы Росрыболовства.

На вопросы Fishnews ответили и руководители ВНИРО, ЦСМС, отрядов аварийно-спасательных работ, Калининградского государственного технического университета. Подборка материалов посвящена работе по восполнению рыбных запасов, которую проводит Главрыбвод.

Отраслевой выставочный оператор поделился деталями предстоящего Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Также в выпуске — о ключевых законодательных изменениях в отрасли за десять лет и перспективных рынках для рыбного экспорта.

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