Глава Росрыболовства поделился видением будущего отрасли

Рыбная промышленности в перспективе пойдет по пути углубления переработки и освоения новых районов и объектов промысла, считает руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

«Думаю, отрасль пойдет по пути углубления переработки и использования уловов на 100%. Это просто сама жизнь подсказывает. Любая продукция — дополнительный источник дохода для предприятий, а значит, логично полное использование сырья», — отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков, отвечая на вопрос о тенденциях будущего отрасли в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Также, считает глава ведомства, индустрия пойдет по пути освоения новых районов и объектов добычи. «Смотря что считать среднесрочной перспективой, но в течение десятилетий, полагаю, глубоководный промысел будет так или иначе расширяться. Он уже и сейчас осуществляется, но будет развиваться», — полагает Илья Шестаков.

«Многие говорят о беспилотных траулерах, — добавил он. — Честно говоря, я в это несильно верю, потому что в рыболовстве большое значение имеет человеческий фактор. Никакой искусственный интеллект не сможет здесь заменить человека».

Напомним, что в интервью для специального выпуска журнала «Fishnews — Новости рыболовства» руководитель Росрыболовства рассказал о том, какие уже принятые решения, на его взгляд, будут определять будущее рыбной отрасли.

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