Сахалинская область активно участвует во втором этапе инвестквот

Рыбопромышленные компании Сахалинской области в рамках второго этапа программы инвестквот планируют построить четыре береговых завода и четыре промысловых судна. Благодаря этому объем рыбопереработки вырастет приблизительно вдвое, заявил губернатор Валерий Лимаренко.

О проектах, которые компании Сахалинской области готовятся реализовать в рамках второго этапа программы инвестквот, губернатор Валерий Лимаренко проинформировал депутатов регионального парламента в рамках отчета о работе правительства за 2023 г., сообщает корреспондент Fishnews.

«Наши компании приняли активное участие во втором этапе распределения инвестиционных квот. Благодаря этому будут построены четыре новых рыбоперерабатывающих завода и четыре судна рыбопромыслового флота. Значительно увеличится переработка рыбы. Мы оцениваем, что увеличится приблизительно вдвое», — подчеркнул глава региона.

Он также обратил внимание, что к 2030 г. планируется ввод в эксплуатацию еще 10 рыборазводных заводов.

Рассказывая о работе по обеспечению населения свежей продукцией по программе «Доступная рыба», Валерий Лимаренко заявил о необходимости усилить это направление. «Будем решать этот вопрос с рыбопромышленниками и муниципалитетами. Планируем увеличить в этом году продажи свежевыловленной рыбы по социальным ценам до 1,5 тыс. тонн. Напоминаю, в 2022 году было 500 тонн, в прошлом году — 1000 тонн, сейчас планируем 1,5 тыс. тонн. И, кстати говоря, идем по графику с опережением», — подчеркнул губернатор.

Напомним, что в рамках первого этапа программы инвестквот компании Сахалинской области построили современные береговые предприятия на Сахалине и Курилах. Проекты реализовали компании «Невод», «Рыбокомбинат «Островной», «Курильский рыбак» и «Алаид». Инвестквоты в рамках второго этапа под создание береговых производств уже закреплены за компаниями «Рыбокомбинат «Островной», «Курильский рыбак» (под два проекта) и «Гавань».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews