В Узбекистане ждут рыбу Поморья

Республика Узбекистан серьезно заинтересована в поставках северной рыбы из Архангельской области, рассказал губернатор Александр Цыбульский.

Глава региона провел встречу с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Интерес этой страны к рыбе Поморья — на долгосрочную перспективу, потому что связан со здоровьем людей и народосбережением, обратил внимание Александр Цыбульский в своем телеграм-канале.

«Как отметил премьер-министр, жители республики, традиционно питаясь преимущественно мясной пищей, испытывают дефицит йода. Договорились, что на уровне торгово-промышленных палат будем прорабатывать варианты поставки рыбы на узбекские рынки», — рассказал губернатор.

По его словам, регион наращивает торговый оборот с Узбекистаном и нацелен удвоить его уже в ближайший год.

Взаимодействие в рыбной отрасли стало одним из направлений визита российских властей в Узбекистан. Как сообщает корреспондент Fishnews, по итогам переговоров президент РФ Владимир Путин и глава республики Шавкат Мирзиёев подписали совместное заявление.

«Главы государств поддерживают расширение взаимодействия в сфере рыболовства, поставок российской рыбной продукции в Узбекистан, приветствуют в связи с этим подписание Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области рыболовства», — говорится в документе.

Согласно протоколу, который от имени правительства РФ подписал глава Росрыболовства Илья Шестаков, предусматривается возможность организации работы совместных предприятий в сфере рыболовства.

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