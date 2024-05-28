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Заместитель руководителя Росрыболовства Андрей ЯКОВЛЕВ

Андрей Яковлев: Работаем над открытием новых рынков и расширением доступа к промысловым запасам

О диверсификации поставок рыбной продукции, развитии международного сотрудничества, работе портов рассказал заместитель руководителя Росрыболовства Андрей Яковлев.

«В качестве одного из наиболее перспективных партнеров рассматриваем КНР. Товарооборот России и Китая достиг нового максимума — это относится и к рыбному экспорту. Так, по данным китайской таможенной статистики, в 2023 году экспорт российской рыбопродукции в КНР в стоимостном выражении увеличился на 4,9% и составил 2,89 млрд долларов», — отметил Андрей Яковлев в интервью для специального выпуска журнала «Fishnews — Новости рыболовства», посвященного работе системы Росрыболовства.

Еще одним перспективным направлением во внешнеторговой деятельности в ведомстве считают африканские страны. «Если во времена СССР наши рыбаки добывали там почти 2 млн тонн, то сейчас — порядка 92 тыс. тонн. Добыча ведется европейскими странами по квотам, предоставленным им еще СССР и перешедшим к ним в постсоветский период. Причем хочу отметить, что в основном этот промысел осуществляется на остатках советского флота, и, поскольку он мало подвергся модернизации, мы видим для себя окно возможностей. С вводом в строй новых судов наши промысловые мощности будут расти, и мы сможем расширять присутствие у берегов Африки», — подчеркнул заместитель руководителя Росрыболовства.

Он также обратил внимание на результаты работы Мурманского морского рыбного порта, который в 2022 г. был национализирован и передан в ведение федерального агентства.

«С новым руководством порт кратно увеличил грузооборот, в частности успешно отработал мойвенную путину, которая в этом году была удачной по уловам. Объем перевалки грузов в Мурманском морском рыбном порту в 2023 году составил 309 тыс. тонн. По итогам 2023 года ММРП получил неплохую прибыль, при том что основные приносящие доход активы пока еще не возвращены. Мы ведем работу по их возврату совместно с прокуратурой, дела пока что рассматриваются в судах», — отметил собеседник Fishnews.

Он поделился и планами по использованию Корсаковского порта после готовящейся модернизации. «После обновления порт сможет переваливать порядка 600 тыс. тонн в год, обеспечивая обработку рыбной продукции, которая на Сахалине к 2030 году (по планам) может достичь 620 тыс. тонн. В настоящее время грузооборот Корсаковского порта — менее 40 тыс. тонн», — подчеркнул Андрей Яковлев.

Кроме того, замглавы Росрыболовства рассказал о расширении присутствия отечественных рыбаков в международных водах и цифровизации отрасли.

Об этом читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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НазадМетки: КНРмурманскросрыболовствосахалин
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