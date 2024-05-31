По итогам первого отбора в рамках второго этапа инвестквот заявлено строительство восьми судов

Межведомственная комиссия отобрала проекты для заключения договоров о закреплении и предоставлении долей квот вылова в инвестиционных целях второго этапа. Компании заявились на получение прав на промысел по результатам строительства флота.

Напомним, что по результатам первой заявительной кампании в рамках второго этапа инвестиционных квот для отбора проектов, предполагающих строительство флота, потребовался «аукцион на понижение».

Затем, согласно установленной процедуре, протокол «аукциона на понижение» рассмотрела профильная межведомственная комиссия. Как сообщает корреспондент Fishnews, по итогам отобраны для заключения договоров на доли инвестквот восемь проектов по строительству судов.

Так, предполагается постройка двух крупных траулеров-процессоров под квоты добычи минтая и сельди (объекты инвестиций типа «А») — компаний «Терагра Вест» и «Терагра Ост». Также отбор прошли четыре проекта по строительству транспортных рефрижераторов (объект инвестиций типа «ТР») под право ловить минтай и сельдь) — это по два проекта РК имени В.И. Ленина и РК «Островной».

РК «Островной» также примет участие в программе с двумя проектами по постройке среднетоннажного судна под квоты вылова трески и палтусов (объект инвестиций типа «Ф»).

По минтаю и сельди образовался остаток долей квот — 13,279%.

Ранее Росрыболовство уже закрепило доли квот вылова в инвестиционных целях второго этапа за компаниями, выразившими готовность построить в рамках программы береговые предприятия.

Согласно законодательству, осваивать объемы участники программы инвестквот могут после того, как введут объекты инвестиций в строй.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews