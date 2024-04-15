Росрыболовство закрепило доли за участниками второго этапа инвестквот

Федеральное агентство по рыболовству выпустило приказ о закреплении за компаниями долей квот добычи в инвестиционных целях — 2022. Лимиты определены для инвесторов, выразивших готовность построить в рамках программы береговые заводы.

Напомним, что в этом году профильная межведомственная комиссия отобрала проекты в рамках второго этапа программы инвестиционных квот.

Как сообщает корреспондент Fishnews, приказ Росрыболовства от 11 апреля 2024 г. № 175 предусматривает закрепление долей квот вылова по 11 объектам инвестиций — береговым заводам рыбопереработки. Лимиты по минтаю и сельди предусмотрены для РК имени Ленина и Колхоза «Ударник», рыбокомбината «Островной», компаний «Курильский рыбак» (под два проекта) и «Гавань», «Камчаттралфлот», РК «Новый мир» и «Южморрыбфлот». Доли квот вылова разнорыбицы — для компании «Велес-Снек» (под два проекта). Получить объемы непосредственно для освоения предприятия смогут только после того, как введут новые заводы в строй.

Также приказ утвердил перечень нераспределенных долей квот.

21 мая в Москве планируется провести «аукцион на понижение», который определит доли квот для компаний, выразивших желание участвовать в программе с проектами по строительству флота. Также с 1 марта и до конца июня проходит еще один сбор заявок от желающих принять участие в распределении инвестквот второго этапа.

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